El imperdonable error de Sheldon en 'The Big Bang Theory' que demuestra que no es tan fan de 'Star Wars' como cree

'The Big Bang Theory' terminaba hace dos años dejando un legado de 12 temporadas tras de sí con momentos inolvidables de este grupo de frikis que vivía en Pasadena. Ahora que la serie ya no sigue adelante, los fans parecen querer seguir disfrutando de ella y encontrando nuevos detalles en algunos episodios.

Después de que un fan descubriese el misterio de la hermana perdida de Penny, Kaley Cuoco, parece que se ha descubierto un fallo garrafal de Sheldon Cooper, interpretado por Jim Parsons. Parece que Sheldon cae en el denominado Efecto Mandela al citar una frase de una de sus películas favoritas.

¿Qué es el Efecto Mandela?

Antes de continuar y revelar este error de Sheldon, es importante explicar el Efecto Mandela. Esto es un fenómeno que puede ocurrir en cualquier recuerdo que podamos tener, no es algo exclusivo del mundo audiovisual.

Este efecto se trata de falsos recuerdos que, sin embargo, todo un grupo de la sociedad comparte. Esto en el cine se ve muy fácil, como por ejemplo en 'Blancanieves'. La malvada reina jamás dice: "Espejito, espejito". Y tampoco existe la mítica frase de 'Casablanca', que dice, "Tócala otra vez Sam", nunca se dice en la película, por mucho que todos recordemos que sí.

El error de Sheldon en 'The Big Bang Theory'

Ahora que sabemos lo que es el Efecto Mandela, podemos hablar del flagrante error que comete Sheldon Cooper y que, probablemente, todos haríamos: "Cuando Sheldon les cuenta a Leonard, Amy y Penny que su voz se parece a la de James Earl Jones, lo imita con la famosa frase 'Luke, yo soy tu padre'", explica el fan en Movie Mistakes.

Y sigue: "Esto es un ejemplo del Efecto Mandela que parece que hasta Sheldon Cooper cae en esto"

"Darth Vader dice, 'No. Soy tu padre'", termina contando el fan.

Así que todo parece indicar que Sheldon Cooper no era un fan tan experto en 'Star Wars' como nos hacía creer a todos.

