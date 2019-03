¿Te imaginas a Robert Pattinson en 'Juego de Tronos'? El actor revela el personaje que le hubiese gustado interpretar

Durante un reciente AMA (Ask Me Anything) en Reddit, Robert Pattinson ha desvelado a qué personaje de la exitosa serie de HBO le gustaría interpretar. Quizá no es el que los seguidores del actor se esperaban escuchar, ya que la respuesta les ha sorprendido.

El personaje de 'Juego de Tronos' que Pattinson hubiese querido ser es nada más y nada menos que¡¡Hodor!! Quizá no es el personaje más poderoso, pero sí uno de los más entrañables que ha acompañado a Bran Stark a lo largo de su aventura y que tuvo un final que llegó al corazón de todos los seguidores de la serie de HBO.

Hodor 'Juego de Tronos' | Agencias

Robert Pattinson comenzó su carrera como actor interpretando a Cedric Diggory en 'Harry Potter y el cáliz de fuego'. Sin embargo la fama le llego con el personaje de Edward Cullen en las adaptaciones cinematográficas de las novelas de 'La Saga Crepúsculo'. Recientemente acaba de estrenar la película 'Good Time'.

En cuanto a 'Juego de Tronos', la serie acaba de terminar su séptima temporada con el capítulo más largo de la ficción. Te damos cinco claves para entender este final.