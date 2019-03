Hugh Laurie se retirará de la televisión cuando termine 'House'

El doctor House colgará la bata definitivamente... en la televisión. El actor Hugh Laurie ha declarado que se retirará de la televisión cuando termine 'House', aunque estára vinculada a ésta como productor o guionista.



El actor británico ha concedido una entrevista al magazine 'Daily Record', según recoge The Hollywood Reporter, en la que ha dado jugosas declaraciones. "No me puedo imaginar que haya otro papel como éste", dice refiriéndose al doctor Gregory House, con el que ha alcanzado la fama mundial.



"No estoy interesado en realizar ninguna otra serie una vez acabe 'House'", ha confesado el propio actor. "Creo que me han tratado muy bien aquí".