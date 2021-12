HoYeon Jung, actriz de 'El juego del calamar' admite haber perdido demasiado peso tras preocupar a los fans

HoYeon Jung, la joven estrella de 'El juego del calamar', ha admitido en una entrevista que ha perdido demasiado peso tras la gira promocional de 'El juego del calamar' en Estados Unidos.

En una entrevista a Star News la intérprete, de 27 años, ha contado que perdió cerca de 4 kilos en solo 10 días. "No había tiempo para comer", explicó la actriz sobre su apretada agenda mientras estaba en Estados Unidos.

"Perdí demasiado peso", continúa diciendo. "Toda la ropa que solía venirme cuando llegué a Estados Unidos ahora me queda demasiado holgada". Sus declaraciones llegan después de que algunos fans comentaran en Instagram su pérdida de peso en una serie de fotos que publicó la semana pasada.

Estos son algunos de los mensajes que se pueden leer: "Por favor, cuida tu salud y nutrición…. eres guapa de todas formas", "por favor, come" o "no quiero parecer que suene a crítica, solo quiero decir que verte con el vestido negro me preocupa un poco".

La actriz ya abordó por primera vez su evidente pérdida de peso a principios de este mes, culpando al repentino éxito de la serie de transmisión de su pérdida de apetito.

"No pude seguir la velocidad del crecimiento del éxito de 'El juego del calamar' porque desde la pandemia, creo que todo es más rápido e incluso online sucede más rápido. Fue difícil de seguir" confesó a The Hollywood Reporter.

"Perdí 3 kilos en una semana cuando tuvo la serie tuvo tanto éxito. No podía comer, no era estrés, simplemente no conocía este sentimiento. '¿Qué está pasando ahí fuera, quién soy yo?' Me estaba perdiendo a mí misma".

