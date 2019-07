Hace un año, Sophie Turner y Joe Jonas decidieron ampliar la familia y se unieron a ellos dos perros de la raza Alaska Klee Kai. Uno de ellos, llamado Waldo Picasso, estaba dándose un paseo por Nueva York con su cuidador cuando la mascota fue atropellada.

Al parecer el conductor no paró para ver qué había sucedido, aunque al estar en un área con mucho tráfico es una posibilidad que no se diera cuenta y no se presentarán cargos contra él. Al no estar presentes durante la tragedia ambos tuvieron que asimilar lo ocurrido después, y tras saberlo presentaron una denuncia para que quedase constancia del accidente.

El golpe ha sido aún más duro ya que el animal es el hermano de su otro perro: Porky Basquiat. Tanto Sophie Turner como Joe Jonas han decidido homenajear al cachorro tatuándose su rostro para recordarlo siempre.

"D.E.P. Mi pequeño ángel".

Además, según ha informado TMZ, ambos habrían recurrido a terapia para ayudarles a superar la tragedia que les ha afectado de forma considerable.

