Hollywood se despide de Michael K. Williams tras la devastadora noticia de su muerte

Tras la muerte de Michael K. Williams, Hollywood está sumido en un profundo luto. El actor que dio vida a Omar Little en la serie policiaca 'The Wire' ha sido encontrado muerto en su apartamento en Williamsburg, un barrio del distrito de Brooklyn (Nueva York). Según apuntan fuentes policiales a The Post, la causa de la muerte sería una supuesta sobredosis de heroína.

Ahora, ya son muchos los compañeros de industria que han querido recordarle públicamente, mostrando lo devastados que se encuentran, pero también lo importante que fue Williams en sus vidas y lo mucho que lo echarán de menos. Como Wendell Pierce, compañero de 'The Wire', que escribe "La profundidad de mi amor por este hermano solo puede ser igualada por la profundidad de mi dolor al enterarme de su pérdida. Un hombre inmensamente talentoso con la capacidad de dar voz a la condición humana retratando las vidas de aquellos cuya humanidad rara vez se eleva hasta que canta su verdad".

Por su parte, la estrella de 'The Walking Dead' Jeffrey Dean Morgan, se ha limitado a maldecir en Twitter, sin apenas palabras: "Maldita sea. Perdimos a uno de nuestros mejores y más talentosos. RIP Michael K. Williams. Me rompe el corazón", ha expresado. Y mucho más conciso ha sido también Jerry O'Connell con su "Descansa en Paz Rey" en Instagram.

"Michael K Williams era un alma hermosa, apasionada y expansiva", ha compartido la actriz Aisha Tyler. "Me sentí muy afortunada de haberlo conocido, y todos fuimos muy afortunados de haber disfrutado de su increíble talento. Se quemó muy brillante. Descansa en potencia, MKW. Siempre serás El Rey", añade con cariño.

Camrus Johnson se ha sincerado con sus seguidores con un triste y afectuoso mensaje: "Conocí a Michael K. Williams hace unos ocho años cuando todavía era un actor de fondo y el hombre era genial. Ha sido uno de los actores negros a los que he podido admirar desde entonces, y no puedo creer que ya se haya ido. Perdimos otro. Descansa en paz", escribe.

Dwayne Johnson ha compartido en Instagram, junto a una foto de Michael K. Williams, lo que ha sido para él tenerlo en su vida: "Te extrañaremos, hermano. Un verdadero placer trabajar contigo y llamarte amigo. Fuerza, maná y amor para su familia durante este momento tan difícil y desgarrador. Ve a descansar alto".

Y lo mismo ha hecho la cantante Mariah Carey, quien además ha compartido fotos divirtiéndose junto al actor. "Un alma hermosa, una persona hermosa, siempre te extrañaré. Gracias por bendecirnos con tu talento", escribe junto a sus recuerdos.

"Desde la proyección de estreno de la primera temporada de 'The Wire' en el Senator Theatre de Baltimore. Descansa en paz mi hermano", recuerda su compañero en la mítica 'The Wire', Lance Reddick, enseñando a sus seguidores una foto de los dos en aquellos años que ahora todos tanto extrañaremos.