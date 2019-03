'EL TIEMPO ENTRE COSTURAS' | ÉXITO DE AUDIENCIA

La prensa estadounidense se hace eco del éxito de 'El Tiempo entre Costuras' (traducida como 'The time in between') y se pregunta si es material para su propia versión. El estreno este lunes de la serie basada en el best-seller de María Dueñas fue visto por más de 5 millones de espectadores (25,5% de share) en Antena 3.