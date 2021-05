Hilary Duff, desconcertada de que no le manden la colección de 'Lizzie McGuire', recibe el apoyo de Sophie Turner

Hilary Duff siempre ha sido sinónimo de Lizzie McGuire y viceversa. El adorable personaje de Disney que le dio la fama a la actriz hace tantos años ha estado muy presente recientemente en la cultura popular debido a la nueva serie que estaban preparando, pero que finalmente se ha cancelado.

Hace apenas unos días que Duff se pronunció sobre todo lo que había ocurrido para que tristemente el proyecto no pudiera seguir adelante, reconociendo que se siente "muy protectora" con el personaje.

Ahora la actriz ha publicado un vídeo en su Instagram Stories donde se muestra desconcertada de que no le haya llegado nada de la colección de maquillaje que ha lanzado la marca internacional ColourPop sobre Lizzie McGuire.

Sophie Turner etiqueta a Hilary Duff | Instagram

"Pues... Sophie Turner me ha etiquetado en su post de los glosses de Lizzie McGuire y ColourPop y estoy básicamente rascándome la cabeza (literalmente)... ¿Por qué no me han mandado nada a mí?", reclamaba escribiendo además "una ayuda a Lizzie... ¿no?".

En un segundo vídeo añadía: "tengo curiosidad... definitivamente tengo curiosidad". También aclaraba en un mensaje que el ruido de fondo era su sacaleches, pues está en plena lactancia con su nuevo bebé, Mae.

Sophie Turner, Sansa de 'Juego de Tronos', siempre se ha declarado una fan acérrima de Lizzie McGuire e incluso llegó a ofrecerse para ser la "nueva Miranda" cuando se conoció la noticia de la nueva serie, no ha tardado en mostrar su apoyo a Hilary reposteando su vídeo y escribiendo el hashtag: "Una ayuda a Hilary".

El vídeo de Hilary Duff compartido por Sophie Turner | Instagram

