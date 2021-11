Hilary Duff asegura que es "un espectáculo" ver a Kim Cattrall actuar en el spin-off de 'Cómo conocí a vuestra madre'

El próximo 2022 se tiene previsto estrenar en Hulu 'Cómo conocía a vuestro padre', el spin-off de la sitcom 'Cómo conocía a vuestro padre' que estará protagonizado por Hilary Duff.

En esta ocasión, Duff interpreta a Sophie quien, al igual que en la versión original, relata a sus hijos cómo conoció a su padre. Junto a Hilary el reparto de amigos del personaje lo completaban: Jesse (Chris Lowell) Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) y Sid (Suraj Sharma).

Pero, recientemente, se confirmaba que Kim Catrall se unía al reparto para dar vida a la versión del futuro de Sophie. Ahora, Hilary Duff ha ofrecido una entrevista a 'ET' donde ha hablado sobre lo que es para ella tener a la actriz de 'Sexo en Nueva York' en su serie.

"He estado trabajando todos los días, como 11 semanas, y el día en que ella rodó fue mi día libre, y yo estaba como, 'Voy a trabajar'. Cómo, qué diablos, me dejes fuera de esto porque en realidad no estamos grabando juntas", empieza diciendo Hilary Duff a 'ET'.

"Ella interpreta todos los flashforwards, y es simplemente una pasada, como, realmente increíble. Habla y tú dices, 'Te escucho'", continua alabando el trabajo de su compañera.

Para luego decir: "Ella es simplemente fuerza, pero es muy amable. Es muy cálida y estoy muy emocionada de tenerla a bordo, de verdad. Es un espectáculo realmente genial, y estoy muy orgullosa y feliz de que alguien como ella intervenga".

Por último, Hilary Duff confiesa que ve cierto parecido entre las dos, ya que su personaje es el mismo: "Honestamente, nos parecemos un poco", dice. "Nunca me di cuenta, pero cuando estábamos sentados allí, pensé, 'Puedo ver esto, y Dios, espero que me parezca a ti'".

Seguro que te interesa:

Así se explicará la ausencia de Samantha en 'Sexo en Nueva York'