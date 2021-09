¿Hay esperanza? Milo Ventimiglia se moja sobre el final de Jess y Rory en el revival de 'Las chicas Gilmore'

'Las chicas Gilmore' es un clásico de las series adolescentes, y después de años con su revival 'A year in the life', los fans volvieron a ver a sus personajes favoritos, pero nunca se ha cerrado el debate entre cuál es el mejor de los novios de la protagonista Rory, a la que da vida Alexis Bledel.

Muchos aún la shippean con Jess, interpretado por el apuesto Milo Ventimiglia, pero todavía no hay un ganador definitivo. Después de que pareciera que Milo formaba parte del 'Team Dean', por fin clarifica su posición en cuanto a las mejores y peores parejas de 'Las chicas Gilmore' en el podcast de su tío Luke, el actor Scott Patterson: 'I Am All In'.

Scott lee una pregunta de una fan para Milo Ventimiglia que dice, "Pensando en el pasado, ¿qué piensas de la relación de Jess y Rory?". Y con años de perspectiva, Milo no duda en sincerarse.

Lo que de verdad opina Milo sobre la relación de Jess y Rory

"Creo que las cosas son complicadas cuando eres joven… Estás pasando por un cambio de desarrollo. Estás viendo cosas en el mundo que nunca habías visto antes. Estás experimentando cosas desde el corazón, las tripas, la cabeza, que estás experimentando por primera vez", reflexiona Milo.

"Creo que Jess y Rory, eran lo que necesitaban... en ese momento, el uno del otro", añade.

Sin embargo, admite que estos no duraron a un nivel romántico, "Al mismo tiempo, no funcionó. Tomaron direcciones diferentes y eso también está bien. Eso está genial".

Jess y Rory de jovenes | The CW

Momentos más tarde Milo se sincera y comparte, "Lo que siempre he apreciado de ellos es que, al margen de lo que se les quiera atribuir, crearon su propio mundo, y creo que eso está muy bien", continúo, señalando que siempre habrá una "influencia externa" para los jóvenes que les sugiera cómo deben comportarse, qué deben leer y qué deben hacer".

"Así que creo que Jess y Rory realmente encontraron su propio mundo y lo crearon". Por eso, comenta que este tipo de conexión que tuvieron puede haber sido la razón por la que su relación "duró más allá del romance que vivieron en la vida real de adolescentes, hasta convertirse en buenos amigos de adultos".

También cabe destacar que la puerta a que haya más continuaciones de la serie está abierta; está todo en manos de su creadora. Pero, en el caso que el equipo de 'Las chicas Gilmore' decidiera rodar algún proyecto más y quisiera contar con Jess, Milo confirma, "No puedo escapar nunca de él".