Hannah Murray avisa de que el desenlace de 'Juego de Tronos' no será "un final feliz"

¿Qué veremos en el final de 'Juego de Tronos'? Todo apunta a que no será "un final feliz". Así lo adelanta la actriz Hannah Murray, que encarna al personaje de Gilly en la serie de HBO. No es la primera que se pronuncia con estas palabras: hace unas semanas, Emilia Clarke dijo que el final la dejó "jodida".

Murray ha revelado a la web de seguidores de la serie Watchers on the Wall que encontró los guiones de los últimos capítulos "satisfactoriamente sorprendentes". "No es un final feliz de cuento de hadas de ninguna manera", advierte la actriz.

Sobre el tramo final de 'Juego de Tronos', Murray ha explicado que "sabía que debía esperar lo inesperado" y que no se iba a encontrar en el guion con un devenir de la histora "demasidado obvio". "Bueno, no puede ser eso, pero no sé lo que será", ha dicho, "y creo que es una temporada final realmente maravillosa".