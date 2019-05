Los guionistas de 'Juego de Tronos' explican las decisiones del 8x05

El 8x05 de 'Juego de Tronos' nos ha dejado momentos espectaculares, agobiantes, tristes y desconcertantes para el recuerdo. Los fans se han dividido más que nunca en cuanto a las decisiones de los personajes -es decir, de los guionistas-.

Ahora, los creadores de la serie David Benioff y D.B. Weiss han explicado parte por parte qué hay detrás de los acontecimientos del capítulo en el documental de HBO 'Dentro del Episodio'.

Sobre la masacre de Daenerys:

"Si las cosas hubieran sido diferentes, no creo que hubiéramos visto ese lado de Dany. Si Cersei no la hubiera traicionado, y no hubiera ejecutado a Missandei, si Jon no le hubiera dicho la verdad... Si las cosas hubieran ocurrido de cualquier otra manera, no creo que hubiéramos visto este lado de Daenerys Targaryen. No creo que haya premeditado hacer lo que ha hecho. Pero cuando ve la Fortaleza Roja, que es, para ella, el hogar que construyó su familia... En ese momento, mientras observa el símbolo de todo lo que le arrebataron, decide tomárselo como algo personal".

Sobre la agobiante huida de Arya:

"Queríamos mantener la perspectiva y la compasión en el suelo con la gente inocente, porque son ellos los que pagan el precio de sus decisiones. Se necesita una perspectiva para atravesar este horror, necesitas un Virgilio que te guíe por el infierno que Dany está creando. La razón por la que decidimos seguir a Arya al intentar salir de Desembarco del Rey y ver la caída de la ciudad a través de sus ojos es simple; algo te afecta mucho más si involucra a un personaje que te importa. Si solo viéramos extras corriendo entre el fuego y los muros cayéndose, sería visualmente interesante pero no tendría un impacto emocional. Pero, al poner a Arya, una de las personas que más nos importa, la situación se vuelve más límite".

Sobre la posición de Jon con la decisión de Daenerys:

"Creo que Jon está en negación. Al principio, el ataque es una guerra. Soldados que matan soldados, eso es una guerra. Creo que Jon nunca ha disfrutado ser un soldado. Es bastante bueno en ello y lo odia. Al principio, él cree que va a funcionar, y luego se vuelve una pesadilla. Cuando ella empieza a quemar la ciudad, el ejército lo toma como la señal de que no hay moral para nadie. Los principios morales que han regido su vida no pueden mantenerse en todas las situaciones".

