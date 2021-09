El guiño de BJ Novak a Mindy Kaling por su relación en 'The Office'

Fue una de las sitcoms que recogió el testigo después de que 'Friends' terminase y dejara un vacío enorme en los fans de las series de comedia. Pero por supuesto 'The Office' cumplió y de sobremanera con su cometido, regalando a personajes inolvidables como Michael Scott, que era Steve Carell, o la dupla mágica que hacían Jim y Dwight, John Krasinski y Rainn Wilson respectivamente.

Evidentemente en la serie pudimos vivir incontables momentos cómicos, pero también nos dieron algunos momentos más dramáticos, como la despedida de Michael de la serie, o las relaciones amorosas que hubo a lo largo de las nueve temporadas. Y aunque Jim y Pam se lleven todos los focos en este asunto, Ryan, B.J. Novak y Kelly Capour, Mindy Kaling, no se quedaron atrás, eso sí con una relación algo menos convencional.

La relación tan tóxica que tenían 'The Office' nada tenía que ver con su verdadera amistad lejos del plató y en más de una ocasión han contado lo bien que se llevan. De hecho hay tanta complicidad entre ellos que B.J. Novak ha vivido un momento algo surrealista muy relacionado con uno de sus momentos en la serie.

El actor se encontraba relajándose tranquilamente en un bar y cuando ha ido a la barra se ha encontrado con una bebida que a muchos fans de la serie nos resultará familiar. Se trata del Seven and Seven con ocho guindas, azúcar en el borde y hielo picado que pedía Ryan para Kelly en el episodio 'Noche de casino': "Me acaban de poner esto en un bar", escribe en la publicación que ha subido a su Instagram.

Y la respuesta de su amiga Mindy no se ha hecho esperar y, como no podría ser de otra forma, tira de humor para mostrar la gran complicidad que hay entre ellos: "Me siento observada", escribe Mindy en la publicación.

Pero ella no ha sido la única actriz de la serie que ha respondido y Jenna Fischer, que interpretaba a Pam, no daba crédito a lo que le había pasado a Novak y escribía: "Increíble". A Jenna se ha unido también su gran amiga Angela Kinsey, que interpretaba a Angela y respondía con unos emoticonos riéndose de la situación.

