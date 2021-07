El guiño escondido de Jensen Ackles a 'Supernatural' mientras rueda 'The Boys'

'Supernatural' terminó hace ya un año y los fans de la serie continúan buscando con qué rellenar el vacío que les ha dejado la ausencia de los hermanos Winchester. De hecho, ya se está preparando un spin-off de 'Supernatural' que se centrará en la vida de los padres de los hermanos Winchester. Esta precuela de la serie original tiene a Eric Kripke, el creador de 'Supernatural' y Jensen Ackles, que era Dean Winchester, a la cabeza.

Jensen está que no para y no solo por estar preparando el regreso 'Supernatural' con esta precuela. El actor ha sido una de las grandes incorporaciones para el elenco de la temporada 3 de la serie de Amazon 'The Boys'. Ackles será Soldier Boy en la nueva temporada de los antihéroes, quien en los cómics en los que se basa la serie es conocido como el superhéroe original.

De momento han sido muy pocos los detalles que nos han arrojado sobre la nueva temporada de 'The Boys' y lo poco que se sabe es que continúan con los rodajes y mantienen la hoja de ruta según el calendario establecido.

El guiño de Jensen Ackles a 'Supernatural'

A pesar de estar metido en el rodaje de la temporada 3 de 'The Boys', parece que Jensen Ackles no se olvida de la serie de su vida. Y el actor ha querido recordar 'Supernatural' haciendo un guiño en su cuenta de Instagram. En el vídeo que ha colgado ha querido poner el siguiente mensaje: "Vibraciones de domingo".

En esta publicación sale Jensen con una gorra promocionando la temporada 3 de 'The Boys', pero los fans de 'Supernatural' han sabido reconocer rápido el guiño que el actor le ha hecho a la serie. Y es que en este breve vídeo sale el actor con la canción 'Eye of the Tiger', que a pesar de haberse popularizado en 'Rocky III' tiene un significado especial para los fans de 'Supernatural'.

En el episodio 'Fiebre Amarilla' de la temporada 4 veíamos cómo Sam Winchester, interpretado por Jared Padalecki, pillaba a su hermano Dean tumbado en el coche escuchando la canción del grupo de Survivor. Aunque la mejor parte de aquel episodio fue en la escena post-créditos, en la que veíamos a Jensen bailando y cantando 'Eye of the Tiger'.

Seguro que te interesa:

'The Boys': La imagen de Jensen Ackles como Soldier Boy que esperamos ver en la temporada 3