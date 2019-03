Greta Garbo y Marlene Dietrich, del cine a la televisión

La edad dorada del cine llega a la pequeña pantalla de la mano de Greta Garbo y Marlene Dietrich. Su relación de amor/odio será adaptada para televisión de la mano de la productora Annapurna Pictures, según ha informado el portal The Hollywood Reporter.



La nueva ficción contará con el guión de Angela Robinson y Alex Kondracke, escritoras de 'The L Word' y 'Hung'. La serie, que aún no tiene nombre, se encuentra en desarrollo para ser presentanda lo antes posible.