El regreso de la serie 'The Fall' a la cadena BBC Two cuenta con mucho más interés ahora que su protagonista es el señor Grey. Gillian Anderson ('Expediente X') y Jamie Dornan ('50 Sombras de Grey') volverán a la cadena con la segunda temporada de 'The Fall' en octubre.



Sin fecha todavía, la serie ambientada en Belfast cuenta con Jamie Dornan quien da vida a un asesino en serie y padre de familia. Tras sus pasos va la agente de Scotland Yard Stella Gibson, interpretada por Gillian Anderson.



Un inquietante juego del gato y el ratón cuya primera temporada la convirtió en una de las series del año en 2013. En España se ha podido ver en AXN bajo el título de 'La caza'.