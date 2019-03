George R.R. Martin podría haber revelado la trama de uno de los spin-off de 'Juego de Tronos'

Aunque todavía queda un año para el final definitivo de 'Juego de Tronos' los seguidores de la serie están revolucionados sobre cómo terminará la octava temporada. Pero, además, hay mucha expectación sobre qué contarán en los spin-offs en los que la cadena está trabajando.

El autor de los libros de la saga, George R.R. Martin, podría haber dado una pista sobre la historia de una de estas precuelas. Lo ha hecho a través de su blog personal en el que habla de su próximo libro 'Fire & Blood' en el que contará la vida de "todos los reyes Targaryen desde Aegon I (el Conquistador) hasta la regencia de Aegon III (Dragonbane), junto con sus esposas, guerras, hermanos, hijos, amigos, rivales, leyes, viajes y otros diversos asuntos". Y apunta: "Ah, y también hay dragones".

Unas palabras con las que ha levantado la sospecha que uno de estos spin-off irá sobre los Targaryen. A lo que el escritor ha dicho al respecto: "Sé que se me preguntará si esas nuevas series se basarán en material de 'Fire & Blood' . Es una pregunta lógica. La única respuesta que puedo dar es ... ah, bueno, nada está seguro aún, y de todos modos, no me dejan contarlo. Así que vayamos a otro punto".