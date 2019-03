George RR Martin confirma que 'Juego de Tronos' tendrá siete libros

Siete Reinos, siete libros y siete temporadas. O al menos así era hasta este lunes, cuando se hicieron públicas las declaraciones de la editora de George RR Martin, Anne Groell, en las que confirmaba que habría un octavo reino.



La saga 'Canción de Hielo y Fuego' contará finalmente con siete novelas. Otra cosa será cuántas temporadas tendrá que producir HBO para contar las historias de "Juego de Tronos", "Choque de reyes", "Tormenta de espadas", "Festín de cuervos", "Danza de dragones", "Vientos de invierno" (sin publicar todavía) y un volumen más, titulado provisionalmente "Sueño de primavera".



Durante un encuentro con fans recogido por el diario británico 'The Guardian', Anne Groell aseguró que "técnicamente hay ocho reinos, anexionados cuando Aegon el Conquistador llegó a Poniente. Así que quizá ocho libros para Siete Reinos estaría bien".



"Recuerdo que hace muchos años me llamó por teléfono para decirme que su pequeña trilogía... bueno, ya no era una trilogía. Predijo cuatro libros. Yo le dije que siete libros para Siete Reinos. Entonces dijo que cinco libros. Dije que siete libros para Siete Reinos. Entonces subió a seis. Dije... Bueno, ya pilláis cómo va. Al final, nos pusimos de acuerdo: siete libros para Siete Reinos. Estupendo", contó Groell.



'The Guardian' también ha hablado con Jane Johnson, la editora británica del novelista, que ofreció su opinión: "Como editora puedo decir que parece haber mucho que contar en sólo dos novelas más, por muy largas que sean. Pero si George sigue matando personajes tan despiadadamente como a él le gusta, quizás si pueda acabar en los siete libros planeados".



Ante el revuelo montado, como todo lo que ocurre ante cualquier novedad sobre 'Juego de Tronos', su autor ha hablado con el portal Entertainment Weekly. "Mi plan es acabar en siete. Pero mi plan original era acabar en tres. He escrito estas historias y han crecido. Lidio con ciertas cosas y a veces no me encuentro a mí mismo en el final de la historia. Mi plan ahora mismo sigue siendo siete. Pero primero tengo que acabar el sexto libro. Volved a preguntarme cuando vaya por la mitad del séptimo y quizá entonces pueda deciros algo más significativo", ha comentado George RR Martin.



Martin también ha opinado sobre la cuarta temporada de la serie de HBO: "Es una gran temporada", ha dicho a EW. "Hay un cierto efecto bola de nieve en eso de hacer cambios y creo que continuará. Me gustan muchas de las escenas que han insertado a lo largo de la serie, aunque añoro las cosas que han dejado fuera", ha declarado sobre los cambios que los guionistas y rpoductores de la ficción han hecho sobre la historia de sus novelas.