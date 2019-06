¿Te convence el motivo? La estrella de 'Juego de Tronos' que todavía no ha visto el final de la serie

Era uno de los días marcados en el calendario por todos los seguidores de 'Juego de Tronos': el pasado 20 de mayo pudimos conocer cómo terminaba la ficción, el final de una serie que más expectación ha generado en los últimos años. Todos los fans se quedaron en estado de shock al enterarse que Bran Stark ocupará el trono mientras que su hermana Sansa reinará en el norte tras separarse del reino.

En estas semanas, son muchos los seguidores que se han apresurado a ver el episodio final para evitar los temidos spoilers y pasadas unas semanas de la emisión, poco a poco los actores han ido dando su opinión al respecto en distintas entrevistas. Ahora, una de las actrices de la serie ha confesado que aún no ha visto la última temporada y el motivo con el que se ha justificado te va a dejar descolocado. ¿Te convencen sus palabras...?

En una entrevista para el programa de televisión Sunday Brunch la actriz Gemma Whelan, que interpreta a Yara Greyjoy, ha confesado que no ha podido ver aún el capítulo final 8x06, 'El Trono de Hierro': "Todavía no he visto el final, no", afirmó la actriz. Whelan explicó que sólo ha visto parte y ha dado un curioso motivo: "Sé lo que pasa. Llegué a casa y mi marido lo estaba viendo, vi la última parte, pero todavía no he visto la mayoría de los capítulos porque no teníamos Internet en nuestra casa". Con esta respuesta tan curiosa la actriz justifica que no haya podido ver la última temporada de la serie en la que su personaje pasó a un segundo plano al igual que muchos de los personajes de reparto de la ficción.

Sobre su futuro, Whelan no tiene claro si su trabajo en 'Juego de Tronos' le beneficiará o no: "Fue algo muy divertido de hacer pero es difícil de cuantificar: tener esto en tu curriculum definitivamente cambia las cosas, pero es complicado saber si se traducirá en algo tangible en tu vida. En cualquier caso, por supuesto, realmente ayuda".

