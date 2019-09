'The Big Bang Theory' es una de las series más famosas del momento y no por nada, con cada temporada la sitcom no ha hecho más que atraer más público a la trama de los amigos más frikys. Y esto no es únicamente por el guión, sino por la increíble actuación de sus intérpretes.

Ahora, muchos de ellos son grandes caras dentro del mundo de Hollywood, como es el caso de Kaley Cuoco. Ahora, la actriz se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida junto a su marido y a su familia, y con todas las fotos que sube junto a su hermana hay algo que a muchos de sus fans les llama la atención y es el parecido físico de la actriz con su hermana pequeña.

Su nombre es Briana Cuoco, y es tres años menos que la actriz. Como su hermana, ella también se dedica al mundo del espectáculo. La última foto que ha subido la actriz con ella la ha publicado con el mensaje "Gemelas" ¿Crees que se parecen? Te las enseñamos en el vídeo de arriba ¡Dale al play!

