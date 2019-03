Ganas o pierdes en la nueva temporada de 'Juego de Tronos'

La campaña promocional de la esperada segunda temporada de 'Juego de Tronos' parece no tener fin: a pocos días de su estreno (este domingo en EEUU en la HBO, el próximo 23 de abril en Canal+) acaban de publicarse nuevas imágenes y un trailer de más de 20 minutos de duración, titulado 'You Win or You Die'.



Los creadores de 'Juego de Tronos', David Benioff y David Weiss, dan algunas pistas sobre el rumbo que tomará la serie y su futuro. Así, a la hora de plantearse el contenido de los futuros nuevos capítulos, lógicamente, partirán de la obra de George R.R. Martin pero avisan que no buscarán "una adaptación libro por libro, sino una adaptación de la saga completa de George".



"En otras palabras, la segunda temporada de la serie es nuestra adaptación propia del libro", comentan. David Benioff y David Weiss han querido revelar que de haber más temporadas, la exitosa serie desarrollará la historia de las novelas de una manera distinta. Es decir, que puede que cada temporada no se corresponda con una novela como ha sucedido hasta ahora.



"Los fans de los libros verán la novela reflejada en la serie de televisión pero estamos tomando enfoques diferentes que podía sorprenderles", ha afirmado Weiss. "Muchos de los personajes que creó George son tan ricos y tan maravilloso que a menudo nos preguntamos que pasaría si les cambiamos el futuro de la novela", añade.