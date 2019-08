'Friends' nos ha dado a uno de los personajes más queridos del mundo de las series, Chandler Bing. El personaje, interpretado por Matthew Perry nos ha dado grandes momentos, muchos, gracias a la personalidad del propio actor. Ahora gracias a los últimos comentarios del actor en Twitter, podemos saber que le encantaría poder interpretar a Batman, ya que es un fan acérrimo del personaje.

Y es que, Lego lanzará este 1 de septiembre un set para poder construirte tú mismo el famoso Central Perk. Junto con Ross, Rachel, Chandler, Mónica, Joey, Phoebe y Gunther, y todos los detalles que puedas imaginar de la cafetería más famosa de la televisión, pero Matthew Perry ve un error claro en el diseño de su personaje que rápidamente ha solucionado.

El actor ha cambiado su figurita por una de Batman, como ha anunciado en su Twitter: "He construido el set de Lego de Friends. Me he hecho a mí mismo como Batman. Aunque esto es irrelevante. Soy Batman".

Seguro que el cambio queda increíblemente bien, Batman dentro del Central Perk. ¿Podríamos llegar algún día ver a Matthew Perry en la gran pantalla como el superhéroe de DC? Seguro que Robert Pattinson ya tiembla por su futuro encarnando Bruce Wayne.

