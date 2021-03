Frankie Jonas, el hermano pequeño de los Jonas Brothers, habla de su lucha contra las drogas y los pensamientos suicidas en un sincero video

No todo el mundo sabe que los Jonas Brothers tienen un hermano pequeño que es una estrella en TikTok. Kevin, Joe y Nick tienen una debilidad y se llama Frankie. El pequeño de la familia, que ya no es tan pequeño, es el ojito derecho de los músicos, y los cuatro siempre han estado muy unidos, pero esto no ha evitado que Frankie haya tomado algunas malas decisiones.

"Desde muy joven luché con la bebida y las drogas como vía de escape porque odiaba la vida y no quería estar aquí", explicó Frankie.

En un vídeo de TikTok bastante personal, plataforma en la que Frankie ha triunfado por ser sincero con sus fans y su característico humor, el menor de los Jonas ha respondido a un fan que quería más información sobre por qué se llama a sí mismo "drogadicto sobrio". "Felicidades, por supuesto, pero ¿te importaría explicar tu experiencia y cómo lo superaste?". Puedes ver su inspiradora respuesta completa en el vídeo de arriba.

El joven, con tan solo 20 años y con unos 900.000 seguidores, ha inspirado a muchos contando su historia. Incluso sus hermanos han expresado en varias ocasiones lo orgullosos que están del camino que está tomando el joven.

Frankie finalizó su mensaje diciendo a sus fans que tiene que recordarse regularmente que es maravilloso haber llegado a Columbia en primer lugar, la universidad estudia actualmente. "No importa si saco sobresalientes o suspensos: lo he conseguido, joder", dijo. "Mi salud mental, mi estabilidad y mi amor por la vida son la prioridad. Si puedo usar eso mientras aprendo, entonces voy a seguir adelante".

