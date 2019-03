Frank Underwood felicita a Pedro Sánchez por su victoria en las primarias del PSOE

Frank Underwood ha sido uno de los primeros en felicitar a Pedro Sánchez por su victoria anoche en las primarias del PSOE. La cuenta oficial de Twitter de 'House of Cards' empleó el castellano para comentar la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE.

Mientras se celebraban las primarias en el PSOE, la cuenta oficial de la serie de Netflix mencionó a Pedro Sánchez y a Susana Díaz, los máximos rivales, en un mensaje que no dejó indiferente a nadie: "En política, o te comes al bebé o el bebé eres tú".

Tras confirmarse la victoria de Pedro Sánchez en las primarias celebradas este domingo, el presidente de los EEUU de 'House of Cards' volvió a escribir a Sánchez en Twitter con la siguiente frase: "A veces, la mejor manera de ganarte el respeto de tus superiores consiste en desafiarlos".

@sanchezcastejon A veces, la mejor manera de ganarte el respeto de tus superiores consiste en desafiarlos. #L6Primarias pic.twitter.com/DAEqEwDEhq — House of Cards (@HouseofCards) 21 de mayo de 2017

No es la primera vez que vemos que Frank Underwood está pendiente de la actualidad política española. Hace unos meses ya le ofreció su ayuda a Sánchez con el mensaje: "Momentos así requieren que alguien actúe y haga lo desagradable, lo necesario. Si me necesitas, manda DM", que tiene más de 12.500 'retuits'. La quinta temporada de 'House of Cards' llega a Netflix el próximo 31 de mayo.