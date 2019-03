Fox presenta cinco nuevas series

Después de cancelar varias de sus grandes apuestas para la midseason, como 'Alcatraz' o 'Terra Nova', y de renovar in extremis otra de sus ficciones históricas ('Fringe'), la cadena Fox reestructura su parrilla de cara a la próxima temporada 2012/2013 con varias series de estreno.



'The Following' cuenta con dos actores conocidos por el gran público, Kevin Bacon ('Mystic River') y James Purefoy ('Roma'). Se trata de un thriller con un agente del FBI (Bacon) encargado de detener a un asesino en serie, que tiene la capacidad de poder comunicarse con otros asesinos en serie para tejer una compleja red de asesinatos.



otro de los estrenos de Fox será un drama médico, 'The Mob Doctor'. Una doctora de Chicago (Jordana Spiro) que deberá compinar su trabajo con el pago de una deuda a la mafia de la ciudad.



No podía faltar una comedia. Ésta es 'Goodwin Games', serie protagonizada por tres hermanos que deberán lidiar con las peculiares condiciones de su padre para disfrutar de la herencia que les deja tras su muerte.



Completan las novedades de Fox las series 'The Mindy project' (antes It’s Messy) y 'Ben & Kate'.