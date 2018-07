Fox da luz verde al piloto de la nueva comedia de Courteney Cox, 'Charity Case'

'Charity Case' se presenta como un nuevo desafío para Courteney Cox, que vuelve a la televisión después del final de 'Cougar Town' en 2015.

El episodio piloto parece que ha convencido a los directivos de Fox, que han dado el visto bueno al primer capítulo de esta nueva serie, según informa THR.

Cox tendrá el papel protagonista en esta nueva sitcom que cuenta la historia de Hailey, una mujer viuda que hereda la organización caritativa de su altruista y multimillonario marido. Sin embargo, pronto se da cuenta de que intentar cambiar el mundo es más sacrificado de lo que había imaginado.

El guión de este piloto está a cargo de Robert Padnick (The Office), mientras que James Griffiths (Episodes) será en encargado de la dirección. Este dúo, junto a Cox, desempeñará la tarea de producir la serie para ABC Studios y 20th Century Fox Television.

Courteney Cox no es la única miembro del reparto de 'Friends' que ha tenido una gran demanda durante la última temporada. Matt LeBlanc prepara 'I'm not your Friend', una comedia para CBS y además se estrena como presentador en el programa de coches 'Top Gear'.