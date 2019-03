Fox cancela 'Hieroglyph' antes de su estreno

Sólo se había rodado un capítulo, pero esto ha sido suficiente para que lo creadores de 'Hieroglyph', ficción que mezclaba fantasía y realidad con el antiguo Egipto, como trasfondo principal, para decidir que no seguirián adelante con el rodaje de los próximos capítulos. Las razones principales, según lo creativos, es que finalmente ni su argumento ni las tramas, les han convencido por lo que han decidido no darle la oportunidad de estrenar, al menos, ni uno de sus capítulos. Tampoco ha servido de nada que en su episodio piloto, sus productores se gastaran una gran cantidad de dinero.



Aunque la cancelación de una serie antes de su emisión no es algo habitual, no es la primera vez que la cadena estadounidense hace algo de este tipo. De hecho, sin ir más lejos, Fox tomaba la misma decisión, la pasada temporada, con otra serie, 'Us & Them'.

Así, 'Hieroglyph, historia que gira en torno a un famoso ladrón que sale de la cárcel para servir al Faraón en una complicada misión, repleta de intrigas en palacio, concubinas seductoras, crímenes y hechiceros, se queda a un paso de convertirse en realidad. Lo mismo ocurre con Max Brown, Reece Ritchie, Condola Rashad, John Rhys-Davies, Caroline Ford, Antony Bunsee y Kelsey Chow que iban a ser los protagonistas de esta interesante producción.