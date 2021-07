Las fotos en las que niñas de Charlotte ya son adultas en el regreso de 'Sexo en Nueva York'

La mítica serie 'Sexo en Nuevo York' está preparando ya su esperado reencuentro y los fans cada vez pueden atisbar más y más detalles de lo que les espera. Como un detalle importante que ya se ha dejado notar: las hijas de Charlotte (Kristin Davis).

Y es que ya no son ningunas niñas, como se ha podido confirmar por fotos extraídas del set de rodaje de este nuevo revival. 'And Just Like That…', estuvo filmándose durante el fin de semana en la ciudad de Nueva York.

Mientras el grupo rodaba en los alrededores de la Escuela de Música de Manhattan, los fans pudieron ver a las jóvenes que interpretarán a Lily y Rose, las hijas de Charlotte York y Harry Goldenblatt (Evan Handler).

En las fotos que puedes ver aquí y que publica ET, Lily lleva un vestido con estampado floral y el pelo recogido en un moño bajo, mientras que Rose viste con una camiseta negra con el dibujo de un traje, una falda holgada con lunares y flores, unas zapatillas de cordones y un gorro con forma de búho. Las hermanas tienen un estilo muy diferente y marcado.

Sus padres también aparecen en algunas fotografías, en las que Charlotte luce un elegante vestido blanco sin mangas con algunas flores de colores, el pelo suelto y zapatos de tacón color celeste. Harry ha optado por un traje gris compuesto de pantalón y americana, junto a una camisa azul claro y una corbata azul marino.

Pero las chicas Goldenblatt no eran las únicas de su edad en el set, sino que también estaba allí Brady, el hijo de Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Steve Brady (David Eigenberg), que llevaba una camisa estampada de botones y un pantalón de vestir. Miranda lucía un vestido largo con diferentes degradados de morado y la melena corta rubia. A su lado, Steve eligió un traje verde con una camisa de cuadros vichy.

También se pudo ver, completando el reparto, a Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), a Anthony Marentino (Mario Cantone) y a Standford Blatch (Willie Garson). Carrie optó por una falda larga verde, una blusa y un blazer blanco de gran tamaño, decorado con una flor azul. Los dos hombres utilizaron trajes de azules, de diferentes tonos.

Pero no todos los personajes originales están regresando, uno de los que no vuelve es Samantha Jones (Kim Cattrall). Además, también se suman al elenco Sara Ramírez, Nicole Ari Parker, Karen Pittman y Sarita Choudhury.

