La foto con la que Cole Sprouse hace oficial su relación con su nueva novia, Ari Fournier

En marzo de 2020 Cole Sprouse y Lili Reinhart rompían su relación después de tres años juntos tras conocerse en 'Riverdale', serie que ambos protagonizan.

La separación de la pareja fue muy sonada entonces y muchos fans mostraron su tristeza por la ruptura de su amor. Pero, tras casi un año soltero, Cole Sprouse ha encontrado de nuevo el amor en la modelo Ari Fournier.

Fue en febrero de 2021 cuando aparecieron los primeros rumores de relación entre ambos. Además, captaron a la modelo en Canadá donde Sprouse estaba rodando la temporada 5 de 'Riverdale', país que no podía abandonar debido a las restricciones del coronavirus.

Per fue a finales de marzo cuando la pareja fue pillada en actitud muy cariñosa al salir de cenar en una restaurante en Lo Ángeles.

Pues bien, tras estos meses en los que han afianzado su relación, ahora Cole ha decidido que ha llegado el momento de hacerlo oficial, por ello, ha publicado la primera foto de su chica en su cuenta de Instagram.

Aunque antes el actor compartió un story donde decía: "Hora de cabrear a los adolescentes una vez más". Unas palabras con las que muchos han interpretado que Cole sabía que a algunos de sus fans no le iba a gustar la imagen que iba a subir.

En la foto aparece Ari con el cielo azul de fondo lleno de pájaros y un look muy llamativo, camisa estampada de flores, sombrero de pescador y gafas con cristales naranjas: "Tippi y los burds", comentaba.

Aunque, ésta no ha sido la única foto que ha subido de ella. En otro post podemos ver la visita que los tortolitos han hecho al BabyLand General Hospital, un museo dedicado a las muñecas Cabbage Patch Kids (aquí conocidas como muñecas repollo) que está en Cleveland, Georgia.

Así, en la publicación podemos ver varias fotos del interior del museo con las famosas muñecas y dos instantáneas distintas en la que salen ellos: Hospital General de Babyland, museo Cabbage Patch Kids. Gracias por la imagicilina", escribe.

Sus palabras cuando rompió con Lili Reinhart

Después de meses de rumores sobre una crisis entre Cole Sprouse y Lili Reinhart, el actor rompió su silencio en marzo de 2020 afirmando que habían roto a través de este mensajes en Instagram.

"Lili y yo nos separamos inicialmente en enero de este año, y decidimos separarnos de forma más permanente en marzo", escribió a través de Instagram en ese momento.

"Qué experiencia tan increíble tuve, siempre me sentiré afortunado y apreciaré haber tenido la oportunidad de enamorarme. No le deseo nada más que el mayor amor y felicidad en el futuro. Todo lo que diré al respecto, cualquier otra cosa que escuches no importa".

