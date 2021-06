El motivo por el que Cole Sprouse, el hijo de Ross en 'Friends', dejó de aparecer de repente en la serie

En el segundo capítulo de la mítica serie de 'Friends', Ross Geller (David Schwimmer) estaba en proceso de divorcio de Carol Willick (Jane Sibbet), y ésta le comunica que está embarazada. Cuando nace el bebé, resulta que es un niño al que deciden llamar Ben, pero debido al estado de divorcio de sus padres, la mayor parte de la custodia pertenece a su madre y a su novia, Susan Bunch (Jessica Hecht).

Sin embargo, Ross también disfruta de la paternidad cuando cuida a su hijo con la ayuda de su hermana Monica (Courteney Cox) y sus amigos: Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry), Rachel (Jennifer Aniston) y Phoebe (Lisa Kudrow).

Al estar rodeado de tanta gente, y por la influencia de personalidades tan dispares, hace que Ben sea un niño sumamente inteligente y divertido, pero si es un niño tan maravilloso, ¿por qué no apareció en las últimas temporadas de la serie?

Pese a que hace más de 17 años desde que se emitió el último capítulo de 'Friends', a través de la oferta en HBO de su visualización en streaming, cada vez tiene más seguidores. Esta capacidad atrayente que poseen los capítulos y personajes, hace que los espectadores del show creen sus propias conclusiones en situaciones con hechos inconclusos, como en el caso que nos atañe: la desaparición de Ben en las dos últimas temporadas.

El fandom de la serie está plagado de posibles explicaciones por las que se cree que el hijo de Ross no volvió a aparecer por casa de su tía Monica, ni de ninguno de los amigos de su padre, y a continuación explicaremos las teorías narrativas que poseen mayor fundamento.

La ¿mala influencia? de los amigos de Ross

La última vez que vimos a Cole Sprouse como Ben fue en el episodio 12 de la octava temporada: 'El de cuando Rachel sale con Joey'. En este capítulo, Phoebe compra una máquina arcade del legendario Pacman como regalo de bodas para Monica y Chandler, y a modo jocoso, este último decide establecer como nombre de los rankings palabras obscenas y malsonantes.

Ross considera que es un vocabulario inapropiado que podría ver su hijo, así que le pide a uno de sus mejores amigos que cambie los títulos de cada puesto en el ranking. Chandler lo intenta, y logra cambiar toda la lista, a salvedad del primer lugar en la lista, ya que es en el que mayor puntuación ha obtenido y no logra superarse así mismo y poder modificar el título. Casi al final del capítulo, Phoebe es animada por Monica y Chandler para superar el nivel, pero cuando está a punto de conseguir su propósito pierde la partida y comienza a gritar improperios contra la máquina de arcade.

Justo en ese momento, entra Ross con Ben al apartamento y escuchan la retahíla malsonante de Phoebe, aunque el padre trate de tapar los oídos del niño para que no oiga nada.

Muchos seguidores de la serie consideran que este capítulo es el motivo por el que Ben no volvió a aparecer en 'Friends', y es que Ross trató de alejar a su primogénito de las malas influencias de sus mejores amigos.

¿Era Ross un mal padre?

Aunque es la teoría que menos apoyo tiene por parte del fandom de 'Friends', Ross (David Schwimmer) es considerado en dicha conjetura un padre nefasto. Ben solamente aparece en situaciones concretas en las que puede aportar al capítulo un toque humorístico e infantil que mejore la fluidez de la serie, pero no se preocupa por él cuando no está.

Hay fans que piensan sobre esta relación paternofilial con mucho detenimiento, y no encuentran justificable que Ross no hable de Ben con más asiduidad cuando no están juntos. Este pensamiento por parte de los seguidores de la serie, potencia la creencia en que Carol Willick le quitase la custodia de Ben a Ross por su ineptitud parental.

El nacimiento de Emma

Al final de la octava temporada de la mítica serie, Ross y Rachel (Jennifer Aniston) tienen una hija en común a la que bautizan con el nombre de Emma. Los fanáticos de la serie consideran que la pequeña pudo ser el motivo principal del distanciamiento entre Ben y su padre, pero el hijo de Ross llevaba varios capítulos sin aparecer en la trama, por lo que es la teoría con menos adeptos.

Incompatilibidad horaria de Cole Sprouse

Como hemos dicho anteriormente, Cole Sprouse era el actor que interpretaba a Ben Geller en 'Friends'. A medida que iba creciendo, su popularidad en el sector audiovisual fue aumentando y participó junto a su hermano gemelo Dylan Sprouse en más rodajes, como en 'La magia de Santa Claus' o en 'Aquellos maravillosos 70', lo cual les dejaba menos tiempo de poder intervenir en 'Friends' y seguir con sus actividades escolares.

Años más tarde, el propio Cole Sprouse afirmó que tuvo que desvincularse del proyecto por falta de tiempo. También reconoció que había disfrutado mucho de los rodajes en los que intervenía y que sintió lástima al no poder continuar.

Todas estás teorías narrativas, han sido creadas a partir de los comentarios que realizan los seguidores de la atemporal serie, de la cual se ha estrenado hace poco un episodio especial en el que se reúnen todos los personajes principales bajo el título de 'Friends: The Reunion'.

En este capítulo conmemorativo de las aventuras de Monica, Ross, Chandler, Phoebe, Rachel y Joey, han rememorado los mejores momentos de la serie y se realizan intervenciones por parte de los trabajadores de la serie con toma inéditas o explicaciones de lo que ocurría tras las cámaras.

Y tú, ¿qué teoría consideras que es la justificación real de que Ben no apareciese en la serie durante las dos últimas temporadas?

