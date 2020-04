La brusca salida de Justin Chambers a mitad de temporada de 'Anatomía de Grey' ha trastocado sin duda los planes de la serie.

Después de tener que dar un lacrimógeno final a Alex Karev, la serie de Shonda Rhimes va a terminar su temporada (con menos capítulos debido a la crisis del coronavirus) excediendo su cuota de tragedias.

Y es que los últimos capítulos ya han ido apuntando en dirección a Richard Webber, y 'Sing It Again' ha confirmado que se trata de un problema grave. Richard comenzó a experimentar temblores en la mano y problemas de ira, y conscientemente decidió alejarse de la cirugía sin explicárselo a nadie. Sin embargo, en el 16x19, 'Love of my Life', su trastorno se hace evidente con un episodio delante de toda la comunidad médica.

Y en el último capítulo, todos los médicos estrella del Grey Sloan se unen para intentar diagnosticar qué le ocurre a Richard, que cada vez está más desorientado. Tanto es así, que Meredith le salva de intentar operarse a sí mismo.

Meredith Grey y Richard Webber en 'Anatomía de Grey' | ABC

Entre las opciones se barajan Alzheimer, algún tipo de demencia provocada por el alcoholismo, alguna enfermedad neurodegenerativa o incluso un tumor. Sin embargo, el historial de Meredith con Alzheimer hace que ella misma insista en que no le cuadra su comportamiento. ¿Están preparando también la desgarradora salida de Richard Webber? ¿Podrán soportar los cirujanos más pérdidas?

Habrá que esperar a la season finale para tener respuestas, aunque cualquier fan de la serie ya sabe que debe ir preparando los pañuelos.

