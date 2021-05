Después del revuelo causado en las últimas semanas alrededor de 'Los Bridgerton', la popular serie de época de Shonda Rhimes, ahora nos llega confirmación de que el rodaje de su nueva temporada continúa incansable.

La primera temporada de la sensual serie no dejó a nadie indiferente y lanzó al estrellato a sus cómplices protagonistas, Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page en los papeles de Daphne Bridgerton y el duque de Hastings.

No era ningún secreto para los fans que la serie se basa en las novelas de Julia Quinn, cuyas entregas cuentan historias de amor diferentes en cada una.

No obstante, el anuncio de Lady Whistledown de la salida de Regé de la serie fue todo un shock para los seguidores y no se ha hablado de otra cosa durante semanas. Aunque el actor ya dejó claros que siempre había tenido la intención de no volver a la ficción que le ha dado la fama al ser una historia cerrada, ha sido difícil de asimilar para los seguidores de la historia.

Pero 'Los Bridgerton' no para y su temporada 2, ya en marcha, se centrará en una nueva pareja, la de Jonathan Bailey, a quien ya hemos visto en la serie como el hermano de Daphne, Anthony Bridgerton.

Jonathan Bailey en 'Los Bridgerton' | Netflix

Un nuevo Bridgerton, una nueva historia

Basada en la novela de Quinn 'El vizconde que me amó' la nueva temporada cuenta con nuevos fichajes y presumiblemente una nueva protagonista: Simone Ashley, la actriz de 'Sex Education'. Puedes ver más detalles sobre los demás actores que se unen al reparto en el vídeo de arriba.

Ahora People ha filtrado la primera imagen del rodaje donde se puede ver a Jonathan Bailey y a Ashley juntos y con sus ropas de época y la puedes ver aquí.

Ashley interpretará a Kate Sharma, una joven de la alta sociedad que llega a Londres junto a su familia y que en su fichaje se describía como "una joven mujer inteligente, de opiniones fuertes y que no sufre por ningún tonto, incluyendo y mucho a Anthony Bridgerton".

En cuanto a Phoebe Dynevor, se ha confirmado que tendrá algunas apariciones en la temporada para "ayudar a su hermano a navegar" por los entresijos de la temporada de pretendientes, por lo que aún podremos ver a Daphne aunque sea sin su duque.

Sinopsis de la temporada 2

"Los cotilleos de lady Whistledown no fallan nunca: una vez más, Anthony Bridgerton es el soltero más codiciado de la temporada en la alta sociedad victoriana. Pero este año, el atractivo vizconde, amante de la diversión y enemigo del compromiso, sorprende a todos y decide buscar esposa y sentar cabeza".

