E.R. Fightmaster interpreta a Kai Bartley, el primer medico no binario en 'Anatomía de Grey'

'Anatomía de Grey' siempre ha destacado por ser una serie muy diversa y, a lo largo de sus 18 temporadas, hemos visto todo tipo de representación de condición sexual, étnica, religiosa o identificación de género.

Ahora, en el tercer episodio de la temporada 18, llamado "Hotter Than Hell", hemos conocido al primer médico no binario de la serie, Dr. Kai Bartley, interpretado por E.R. Fightmaster quien también es no binario en la vida real.

Por el momento su aparición ha sido muy escueta pero ABC asegura que volveremos a ver a Kai Bartley quien formará parte del equipo de investigación de Meredith en buscar una cura contra el Parkinson, tras ofrecer esta oportunidad al personaje de Ellen Pompeo en un hospital de Minnesota.

Además, Kai también tendrá una importante relación con Amelia (Caterina Scorsone) después de que Meredith le proponga formar parte de su equipo.

"Están dedicados a su oficio y son extremadamente talentosos en lo que hacen", dice la cadena sobre el personaje de Kai y Amelia. "Son capaces de hacer que incluso la ciencia más detallada y mundana parezca emocionante y genial, Kai y Amelia se unen por su amor compartido por la medicina y el cerebro".

