'Fear the Walking Dead' presenta a Gloria, la primera infectada

'Fear the Walking Dead' sigue adelantando detalles sobre lo que deparará la serie, que llegará el 24 de agosto a AMC España, tan solo 24 horas después de su emisión en EEUU. La última noticia es la presentación de Gloria, la paciente cero de 'The Walking Dead', o también conocida como la primera infectada por el virus que convierte a los humanos en zombies, interpretada por Lexi Johnson.

'Fear the Walking Dead' es un drama que explora el inicio del apocalipsis de los no muertos a través de una familia desestructurada. En una ciudad a la que la gente llega queriendo escapar, con secretos ocultos y un oscuro pasado que trata de enterrar, un brote misterioso amenaza la poca estabilidad que han podido crear Travis Manawa y Madison Clark", anuncia la sinopsis de la serie.



Travis Manawa y Madison Clark son los protagonistas de la serie, a los que dan vida Cliff Curtis y Kim Dickens, acompañados por los hijos de Madison, Alicia y Nick, interpretados por los actores Alycia Debnam-Carey y Frank Dillane.



El primer capítulo de la serie se emitirá en la madrugada de 23 al 24 de agosto, por lo que llegará a España a AMC España a las 03:30 horas en versión original subtitulada, y volverá a emitirse en castellano el 24 de agosto a las 22:10 horas.



Por su lado, 'The Walking Dead' prepara el estreno de la sexta temporada para el próximo 11 de octubre en la cadena AMC, y tan solo un día después, llegará a Fox España.