'Fargo' renueva por una segunda temporada

Buenas noticias para los fans de 'Fargo'. La exitosa serie regresará a la cadena estadounidense con una segunda temporada, compuesta de diez capítulos y será distinta a lo que estábamos acostumbrados. Tal como ha confirmado su creador, Noah Hawley, el tema central de esta nueva entrega será independiente a lo que ya conocemos, basado en la película de los hermanos Coen, aunque tendrá un nexo de unión.



Una de las principales novedades de los nuevos capítulos, de este drama basado en el film homónimo de los hermanos Coen, es que estará ambientada en el año 1979 en la ciudad de Sioux Falls, en Dakota del Sur.



Por tanto, el viaje en el tiempo que hará 'Fargo' impedirá que los actores de su primera temporada puedan volver a interpretar a los personajes a los que dieron vida en los primeros capítulos. Por tanto, muchos personajes se incorporarán a esta nuvea temporada, interpretados por nuevos actores.

El presidente de Fox Networks, John Landgraf ha admitido que "no podríamos estar más orgullosos de 'Fargo' que además de contar con el respaldo de la crítica, destaca con 18 candidaturas a los premios Emmy de este año".



La nueva temporada de esta miniserie no tiene todavía fecha de estreno, pero podría llegar en otoño de 2015, ocupando el lugar de 'Sons of Anarchy'.