Una fan le pide a Penn Badgley, Joe en 'You', que la secuestre y este le responde

El pasado 15 de septiembre se estrenaba la tercera temporada de 'You', justo unos días después de que Netflix anunciara que la serie había sido renovada para una cuarta temporada. Desde entonces han sido muchos los fans que se han fijado en cada detalle de este thriller psicológico, como por ejemplo, descubriendo la paradoja de las edades entre el chico adolescente y Love.

Además, tanto la creadora como sus protagonistas, Penn Badgley y Victoria Pedretti, también tuvieron que pronunciarse al respecto sobre la primera muerte del primer episodio y porqué decidieron precipitar esta trama de la historia.

Joe, el personaje de Penn Badgley, es conocido por llevar al límite todas y cada una de su relaciones, hasta el punto de matar por ellas o incluso secuestrar al que él considera que es "el amor de su vida". Sin embargo, ni los actores ni los fans son conscientes de hasta que punto llega la serie, pues una seguidora ha escrito a Penn Badgley por Twitter pidiéndole que la secuestre.

"Hey, tú, secuéstrame", dice la usuaria, que no se esperaba que el actor le respondiera de verdad. "No sé por qué, pero cuando 'secuéstrame' está precedido por 'hey tú', suena completamente diferente y no estoy enfadado", contestaba, transformándose de repente en Joe Goldberg, y volviéndose viral en Twitter.

Cardi B enloquece al descubrir que Joe sabe quién es

No es la única fan que ha salido a la luz estos últimos días. La cantante Cardi B enloquecía al descubrir que Penn Badgley sabía quién era. Durante un evento promocionando la temporada 3 de 'You', el actor ha comentado que no sabe usar demasiado bien las redes sociales y, en un momento, ha explicado que Cardi B es un buen ejemplo de cómo usarlas: "Tiene una relación muy auténtica".

El vídeo le llegaba a Cardi B, que no podía contener su emoción y a través de un tuit expresó la alegría que sentía: "¡OOOOMMFFFGGGGGG ME CONOCE! ¡OMMMGGGG! Es decir, soy famosa famosa".

