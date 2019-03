Un fan de 'Breaking Bad' disuelve en ácido el cuerpo de un hombre en una bañera tras matarlo

Según informa 'The Telegraph', un joven italiano llamado Stefano Brizzi (derecha) y fiel seguidor de la serie 'Breaking Bad' ha reproducido una escena de la ficción donde los protagonistas de la misma se deshacen de un cuerpo metiendo su cuerpo en una bañera llena de ácido.Lo único que en esta ocasión se trata de un asesinato real.

Los hechos ocurrieron en abril de este año en Londres en el apartamento del supesto asesino cuando la víctima (un agente de policía llamado Gordon Semple) acudió allí tras contactar con Brizzi a través de la aplicación para citas Grindr donde Stefano le aseguraba una larga noche cargada de drogas y diversión, tal y como declara una fuente al diario. Según parece, el estrangulamiento se produjo en el momento en el que el agente se giró hacia otro hombre que había llegado a la fiesta sexual.

La escena que ha inspirado el crimén | La escena que ha inspirado el crimén

Varios días después del crimen los vecinos del supuesto asesino se quejaron del fuerte olor que emanaba de la casa del joven, a lo que este contestó que había estado cocinando. El 7 de abril la Policía fue al apartamento donde encontraron a Brizzi en ropa interior y gafas de sol. Tal y como cuentan, el italiano habría confesado lo ocurrido tras afirmar a uno de los agentes: "He intentado disolver el cuerpo... He matado a un agente de policía. Lo conocí en Grindr y lo mate. Satán me lo dijo". La policía encontró restos humanos en la bañera, la cual se encontraba llena de ácido.

En el juicio Stefano Brizzi ha confesado que el hombre murió debido a que salió mal un juego sexual que estaban practicando, por lo que niega que fuese un asesinato. Además, ha admitido su delito de obstrucción al forense tras desmembrar y deshacerse del cuerpo.

El fiscal, Crispin Aylett, dijo que un hombre llamó al timbre del apartamento, donde probablemente el acusado contestó: "Estamos teniendo un problema aquí. Alguien se ha puesto malo, pero nos estamos encargando de él. Así que nuestra fiesta se ha cancelado". Y es que, Brizzi habría quedado con otros dos hombres ese mismo día.