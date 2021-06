¿Existió Jamie Fraser? Así se inspiró Diana Gabaldon para crear el personaje de Sam Heughan en 'Outlander'

'Outlander' es una serie que está basada en las novelas de Diana Gabaldon donde cuentan la historia de amor de Jamie y Claire Fraser, interpretados en la ficción por Sam Heughan y Caitriona Balfe. Pero, la serie cuenta con un contexto histórico muy importantes ya que sus personajes van atravesando algunos hitos claves en la historia mundial.

Así, uno de los momentos históricos más importantes es la batalla de Culloden que en la serie se representa en el final de la temporada 3. La batalla de Culloden sucedió el 16 de abril de 1746 y supuso el último enfrentamiento entre los Jacobitas, quienes apoyaban la subida al trono de Carlos Eduardo Estuardo (Bonnie Prince Charlie o El joven pretendiente) contra el ejército británico.

Los jacobitas, quienes la mayoría eran escoceses, resultaron los grandes perdedores del enfrentamiento. Como consecuencia los británicos fueron tremendamente crueles con este pueblo llegando a erradicar el sistema feudal de clanes en Escocia, y las gaitas y la vestimenta tradicional de la zona fueron declaradas ilegales. Carlos Estuardo se exilió a Roma donde acabó sus días sumido en el alcohol y sin volver a intentar hacerse con el poder.

Como sabrás, Jamie Frase forma parte de los jacobitas en 'Outlander' y lucha en Culloden, batalla de la que sale con vida. Pero... ¿existió este soldado en la vida real? Diana Gabaldon se inspiró en varias cosas para crear a su protagonista.

Una de ellas es en el libro de Eric Linklater llamado 'The Prince in the Heather' donde cuenta la historia de cómo Bonnie Prince Charlie (Carlos Eduardo Estuardo) escapa de la Batalla de Culloden en 1746. Además, también relata como 19 soldados jacobitas heridos que se escondieron en una granja después de la batalla. Pero tras dos días ocultos, son capturados y ejecutados todos menos uno llamado Fraser del regimiento del Master of Lovet's.

Por otra parte, el personaje de Jamie Fraser también está inspirado en la serie 'Doctor Who'. Concretamente Diana Gabaldon vio un episodio antiguo de la ficción donde aparece un montañés llamado Jamie McCrimmon, interpretado por Frazer Hines, quien después saldría en la primera temporada de 'Outlander' encarnando a Sir Fletcher Gordon.

La sexta entrega de 'Outlander' terminaba su rodaje a principios de junio de 2021 después de cerca de cuatro meses grabando. Desde la producción de la serie anunciaron que habían temirnado junto a otras novedades de la temporada.

Así, será la temporada más corta hasta la fecha solo con 8 episodios pero tendrá un primer episodio mucho más largo, de 90 minutos, y la temporada 7 contará con 16 episodios en lugar de los 12 habituales que suelen tener.

