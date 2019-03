Comunicado sobre el estado de salud de Mikolas Josef, representante de República Checa en Eurovisión 2018

El representante de República Checa, Mikolas Josef, ha emitido un comunicado informando sobre su estado de salud tras sufrir un aparatoso accidente el pasado 29 de abril, en los primeros ensayos en el escenario del Altice Arena de Lisboa.

Momento en el que Mikolas Josef hace un salto mortal en Eurovisión | Eurovision TV

Josef se lesionó tras realizar una arriesgada pirueta que acabó mal en la primera toma de contacto con el escenario donde se celebrará Eurovisión 2018 el próximo 12 de mayo. Las primeras noticias no fueron precisamente buenas, según compartió en su cuenta de Instagram.

"Me siento mucho mejor que ayer. He recibido un excelente trato, junto con analgésicos, y he sido capaz de andar para coger mi comida", ha informado el cantante de "Lie to me" según recogen varios medios. "Aún estamos esperando información de nuestros doctores, que están examinando los están examinando los TAC para confirmar que la columna está bien y que el espectáculo puede seguir adelante sin que mi salud corra peligro".

"Como dije ayer, lo haré pase lo que pase. Hemos trabajado muy duro durante los últimos meses, que dar un paso atrás no es una opción", ha confirmado Mikolas Josef sobre su actuación en el festival el próximo 12 de mayo.