Mikolas Josef terminó en el hospital por una lesión cervical. El representante de República Checa en Eurovisión 2018 sufrió un accidente durante su primer ensayo para el festival que le impide "incluso caminar", según ha confirmado el propio Josef.

El intérprete de "Lie to me", uno de los favoritos en las apuestas para ganar el Festival, se lesionó haciendo un salto mortal durante su actuación en este primer ensayo en el escenario del Altice Arena, donde se celebrará el certamen el próximo 12 de mayo. Tal fue el golpe que el cantante terminó en el hospital y su estado reviste gravedad por la lesión.

Momento en el que Mikolas Josef hace un salto mortal en Eurovisión | Eurovision TV

"Puedo confirmar que me lesioné durante el ensayo y la situación empeoró después de varias horas. Ni siquiera puedo caminar ahora. Regresé del primer hospital y ahora me dirijo a otro. Gracias por todos sus mensajes y oraciones, todos estamos haciendo todo lo posible para que me levante pronto", ha explicado Josef en su cuenta de Instagram.