Los estrenos de septiembre más esperados de las series americanas

'Maniac'

21 de septiembre en Netflix

Jonah Hill (y su transformación física) y Emma Stone serán el dúo de la temporada como dos desconocidos que se ven atrapados en una terapia experimental que sale mal. Dirige el afamado Cary Fukunaga ('True Detective') y les acompañan en el reparto Justin Theroux, Julia Garner y Sally Field.

'American Horror Story: Apocalypse'

12 de septiembre en FX

La octava entrega de la perturbadora serie de Ryan Murphy será el colofón de todas sus temporadas anteriores y volverán míticos personajes.

'You'

9 de septiembre en Lifetime ( estreno )

Producida por Greg Berlanti, el hombre detrás de títulos como 'Arrow', 'Supergirl' o 'Riverdale', llega el mayor sueño de los amantes de las series para adolescentes (y no tanto). Penn Badgley ('Gossip Girl') y Shay Mitchell ('Pretty Little Liars') se unen en este drama romántico sobre un tipo obsesivo y brillante que utiliza la tecnología para hacer que la mujer de sus sueños se enamore de él.

'Shameless'

9 de septiembre en Showtime

Tras el anuncio de que será la última temporada en la que veremos a Emmy Rossum, la novena entrega de 'Shameless' está teniendo más expectación si cabe. La dramedia de los Gallagher es la serie más longeva de Showtime y esta temporada contará también con Courteney Cox.

'This is us'

25 de septiembre en NBC

La tercera temporada del drama familiar vuelve con más fuerza que nunca tras sus nominaciones a los próximos premios Emmy. Tras conocer el desgarrador motivo de la muerte de Jack (Milo Ventimiglia) los Pearson se enfrentarán a nuevos retos en todas sus líneas temporales.

'The First'

14 de septiembre en Hulu

Sean Penn se estrena en la pequeña pantalla en este drama espacial del creador de 'House of Cards'.

'Kidding'

9 de septiembre en Showtime ( estreno )

Jim Carrey aterriza en la televisión después de 'Shameless' con esta comedia dirigida por Michel Gondry, que se reencuentra con Carrey después de '¡Olvídate de mí!'.

'The Big Bang Theory'

24 de septiembre en CBS

Ahora que los fans saben que es la temporada final, la serie de Sheldon Cooper y compañía tiene más atención que nunca. Jim Parsons, Kaley Cuoco, Mayim Bialik y compañía se despedirán para siempre con algunos invitados especiales.