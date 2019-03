'Downton Abbey', 'Modern Family' y 'Boardwalk Empire', nominadas a los Globos de Oro

Las nominaciones a los Globos de Oro no han defraudado a nadie. Las series del Grupo Antena 3 'Downton Abbey', 'Boardwalk Empire', 'Modern Family' y 'The Big Bang Theory' están nominadas como mejores series dramáticas y comedias de la televisión.



El próximo 13 de enero tendrá lugar en Los Ángeles la 70ª edición de los Globos de Oro, que presentarán dos nominadas: Tina Fey y Amy Poehler, protagonistas de '30 Rock' y 'Parks and Recreation'. La cadena NBC retransmitirá en directo la gala de los premios que concede anualmente la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.



'Downton Abbey' y 'Boardwalk Empire', series del Grupo Antena 3, están nominadas en la categoría de mejor serie, junto a tres pesos pesados de la temporada: 'Homeland', 'Breaking Bad' y 'The Newsroom'.



Todas cuentan con sus protagonistas nominados en las categorías de mejores intérpretes: Claire Danes y Damian Lewis ('Homeland'), Michelle Dockery ('Downton Abbey'), Steve Buscemi ('Boardwalk Empire'), Bryan Cranston ('Breaking Bad') y Jeff Daniels ('The Newsroom').



'MODERN FAMILY', ARRASA EN COMEDIA

La serie de Neox 'Modern Family' repite nominación a la Mejor Comedia, junto a 'The Big Bang Theory', 'Episodes', 'Girls' y 'SMASH'. Sofia Vergara está nominada a la mejor actriz de comedia, mientras que en la categoría masculina soprende la nominación de Don Cheadle, junto a Alec Baldwin y jim parsons, entre otros.



En el apartado de miniseries, Jessica Lange repite como nominada a Mejor Actriz por su nuevo papel en 'American Horror Story: Asylum', pero la gran vencedora de este tipo de ficción ha sido 'Game Change' con menciones en todas las posibles categorías.

UNA SOLA NOMINACIÓN PARA 'MAD MEN'

Los Globos de Oro han dejado algunas sorpresas, como las nominaciones de Don Cheadle al mejor actor de comedia por 'House of Lies' y la de Mandy Patinkin como mejor actor secundario por su papel de Saul Berenson en 'Homeland'.



'Mad Men' ha sido destronada con tan solo una nominación para su protagonista, Jon Hamm. La serie de AMC ya perdió la batalla ante 'Homeland' en la última edición. Su pérdida de hegemonia ya se pudo comprobar en la última edición de los premios Emmy, donde no reocgió ningún galardón.



Mejor Serie de Drama

Homeland

Breaking Bad

Boardwalk Empire

Downton Abbey

The Newsroom



Mejor Actriz de Drama

Connie Britton ('Nashville')

Glenn Close ('Damages')

Claire Danes ('Homeland')

Julianna Margulies ('The Good Wife')

Michelle Dockery ('Downton Abbey')



Mejor Actor de Drama

Steve Buscemi ('Boardwalk Empire')

Bryan Cranston ('Breaking Bad')

Jeff Daniels ('The Newsroom')

Jon Hamm ('Mad men')

Damien Lewis ('Homeland')



Mejor Comedia

The Big Bang Theory

Episodes

Girls

Modern Family

Smash



Mejor Actriz de Comedia

Zooey Deschanel ('New Girl')

Lena Dunham ('Girls')

Tina Fey ('30 Rock')

Amy Phoehler ('Parks and Recreation')

Julia Louis-Dreyfus ('Veep')



Mejor Actor de Comedia

Alec Badwin

Don Cheadle

Louis CK

Matt Leblanc

Jim Parsons



Mejor Actriz Secundaria

Hayden Panettiere ('Nashville')

Maggie Smith ('Downton Abbey')

Sofía Vergara ('Modern Family')

Archie Panjabi ('The Good Wife')

Sarah Paulson ('American Horror Story')



Mejor Actor Secundario

Max Greenfield

Ed Harris

Dani Houston

Mandy Patinkin

Eric Stonestreet



Mejor TV Movie o Miniserie

Game Change

The Girl

Hatfileds and McCoys

The Hour

Political Animals



Mejor Actor de Miniserie o TV Movie

Kevin Costner ('Hatfields & McCoys')

Benedict Cumberbatch ('Sherlock')

Woody Harrelson ('Game Change')

Toby Jones ('The Girl')

Clive Owen ('Hemingway & Gelhorn')



Mejor Actriz de Miniserie o TV Movie

Nicole Kidman

Jessica Lange

Julianne Moore

Sigourney Weaver