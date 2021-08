"Esto es muy raro": La sorpresa de Barbara Palvin al ver a Dylan Sprouse con Vin Diesel

Dylan Sprouse es uno de los actores de Disney por excelencia de mitades de los 2000' por su papel en 'Hotel, dulce hotel'. En aquel entonces se convirtió en uno de los actores más reclamados para las comedias que hacían desde la compañía de Mickey. De hecho la serie de los gemelos fue tal éxito que continuaron con un spin off, 'Zack y Cody todos a bordo', y más adelante con una película, 'The suite life movie'.

Aunque después de sus años dorados en la interpretación, Dylan estuvo desaparecido durante un tiempo en los que no se involucró en ningún nuevo proyecto. Pero parece que el actor ha terminado este descanso que se ha tomado y ha retomado su carrera.

Para volver a la gran pantalla nos dio algo radicalmente distinto a lo que nos tiene acostumbrados, con su personaje en 'After We Collided' en el que hacía de Trevor Matthews. En esta película nos daba un personaje muy diferente al joven Zack que nos tenía acostumbrados y empieza de nuevo su carrera con proyectos más adultos.

Además de su aparición en la secuela de 'After', también ha participado en películas como 'Dismissed', siendo el protagonista Lucas Ward o en 'Tyger Tyger', en la que interpretaba a Luke.

La 'aparición' por sorpresa de Vin Diesel junto a Dylan Sprouse

Desde que volviera al mundo de la interpretación Dylan ha hecho papeles con gran relevancia. Y también ha demostrado en sobradas ocasiones su sentido del humor, como ahora, que ha echado mano de un gracioso filtro para aparecer con Vin Diesel.

Por desgracia, y como podéis ver en el vídeo de arriba, no se trata más que de un filtro, no hay planes de Dylan para aparecer en el futuro de la franquicia de 'Fast and Furious'. La respuesta de Barbara Palvin, la novia de Dylan, al ver la imagen de Vin Diesel abrazado a él, es maravillosa. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

"La única foto de Dylan que importa": Cole Sprouse saca la artillería pesada en el cumpleaños de los gemelos ¿en un club de striptease?