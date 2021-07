"Está celoso": La reacción de los fans de 'Fast and Furious' a la última pelea entre Dwayne Johnson y Vin Diesel

Desde que se estrenó mundialmente la novena película de la saga 'Fast and Furious', Vin Diesel y Dwayne Johnson no han dejado de mostrar públicamente que su relación no ha sido muy buena desde hace mucho tiempo.

Ahora, Johnson ha confirmado que no participará en las próximas entregas de 'Fast and Furious' y se ha reído de las palabras que Vin Diesel le dedicó, en las que decía que había sido exigente con él porque quería que interpretase bien el papel de Luke Hobbs.

Los fans han reaccionado a esta situación, mediante la manifestación de su opinión a través de las redes sociales, donde hay una gran diversidad de puntos de vista: "Bien. ¡Esa franquicia apestaba!", comentaba uno de ellos en Twitter.

"Está bien, el elenco original fue el mejor de todos modos. R.I.P Paul Walker", contestó otro seguidor. "Estoy muy contento de que hayan terminado. Odio esas películas".

Por otra parte, había fans de la saga que se posicionaron a favor de su respectivo actor favorito: "Vin estará muy contento por escuchar esto. Aunque me encanta La Roca, no es su franquicia. Se trata de la FAMILIA", mientras que otros escribieron; "Está celoso porque Johnson es 10 veces mejor actor que él, eso es todo", y "La Roca es el mejor, Vin Diesel simplemente está celoso".

Otro usuario comentó que la saga se había extendido demasiado y que ya se habían hecho suficientes películas: "Quiero decir, realmente en este punto nadie debería estar haciendo más películas de esto, ya hay suficientes".

El origen del nuevo capítulo de su pelea

Hace unas semanas, cuando llegó a los cines 'Fast and Furious 9', Vin Diesel hizo unas declaraciones que parece que no han sentado nada bien a Dwayne Johnson. En ellas venía a decir que el origen de su desencuentro era que había sido muy duro con la interpretación de Dwayne ya que quería que ofreciese su mejor versión para representar a Hobbs. "Mi enfoque en ese momento fue que tenía que dar mucho amor duro para ayudar a llevar esa actuación donde tenía que estar".

Dwayne Johnson contestó hace unos días a su compañero de reparto en la saga de 'Fast and Furious' de forma tajante y ha admitido haberse reído mucho de los comentarios de su antiguo co-protagonista: "Me reí, y me reí mucho", ha confesado ahora a The Hollywood Reporter. "Creo que todo el mundo se rio de eso. Y lo dejaré así porque les he deseado lo mejor".

"Les deseo lo mejor en 'Fast and Furious 9', y les deseo la mejor de las suertes en 'Fast and Furious 10' y 'Fast and Furious 11' y el resto de las películas de 'Fast & Furious' que hagan sin mí".

