La esposa de Bob Saget, Kelly Rizzo, rompe su silencio tras la muerte de su marido

Tras conocerse que Bob Saget falleció el pasado domingo, de forma instantánea sus personas más cercanas y el mundo de la televisión le honraron a través de emotivos mensajes. Aunque tal vez el más emotivo haya sido el de su propia familia.

Su esposa, la periodista Kelly Rizzo ha declarado que está "completamente destrozada" tras la inesperada muerte de su marido. "Era todo mi corazón. Bob era absolutamente todo para mí. Estoy completamente destrozada e incrédula. Estoy profundamente conmovida por las muestras de amor y tributo de nuestros amigos, familiares, sus fans y sus compañeros", ha comentado en unas declaraciones recogidas por People.

Por otra parte, la periodista y bloguera ha manifestado su deseo de preservar la privacidad de su familia. "Cuando sea el momento adecuado y cuando esta noticia no sea tan cruda, espero compartir más de Bob con el mundo. Compartir lo mucho que significó para mí, para todos los que lo rodeaban y cómo lo mucho que también significaron para él todos sus fans y amigos. Gracias por respetar mi privacidad en este momento", concluyó.

La pareja se conoció a través de las redes sociales en 2015 y se casaron en 2018. "Oye, ¿quieres venir a un espectáculo mío y luego salir a comer hamburguesas y langostas? Y yo estaba como, 'Está bien, podemos ser amigos'. Y luego dije, 'Oh no, me gusta'. Y luego nos casamos", contó Kelly Rizzo sobre cómo se conocieron.

Además, ambos se mostraban muy unidos siempre que asistían a eventos y en las propias redes sociales. "Él es agradable, ¡nunca se aburre! Eso es seguro. Es el corazón más puro que existe. Me trata como una princesa... Él es maravilloso, muy divertido", declaró a ET.

El mensaje de Bob Saget a su hija

Al actor de 'Padres forzosos' tuvo 3 hijas de su anterior matrimonio con Sherri Kramer, Aubrey, Jennifer y Lara. "Estamos devastados de confirmar que nuestro amado Bob falleció hoy. Él era todo para nosotros y queremos que sepan cuánto amaba a sus fans, actuando en vivo y reuniendo a personas de todos los ámbitos de la vida a través de la risa", expresó en un comunicado su familia.

Su hija Aubrey compartió el último mensaje que le escribió su padre antes de fallecer. "Gracias. Te amo. ¡Hora del espectáculo!", le contestó Bob Saget antes de subir al escenario de su espectáculo.