La escalofriante conexión de 'Friends' con 'El retorno de las brujas'

Han pasado 26 años desde que 'Friends' llegó a nuestras vidas para quedarse y conseguir entablar su éxito con varias generaciones, incluso permanece vigente en la actualidad. La serie creada por Marta Kauffman y David Crane apareció por primera vez en pantalla el 22 de septiembre de 1994, en la cadena estadounidense NBC.

Y lo que todos vieron fue la mítica cabecera al ritmo de 'I'll be there for you' y a sus seis protagonistas que tenían por delante 10 temporadas hasta convertirse en un fenómeno global de los 90.

En los 90 también apareció la película por excelencia de Halloween: 'El retorno de las brujas'. El film llegó a los cines en 1993 y aunque en su momento no tuvo mucho éxito en taquilla, con el paso de los años, la película se ha consagrado como un clásico en la noche de los muertos.

Y parece que ambas producciones tienen una conexión escalofriante que nunca descubriste.

¿Quieres saber qué es? Dale al play al vídeo de arriba y descúbrelo.

Seguro que te interesa:

La actriz de 'Friends' que iba a ser Rachel en vez de Jennifer Aniston pero todo cambió en el último segundo