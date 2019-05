El tremendo error en el 8x05 de 'Juego de Tronos' que hará que te olvides del café de Daenerys

El final de 'Juego de Tronos' está a la vuelta de la esquina. El próximo 20 de mayo conoceremos el desenlace definitivo después de ocho temporadas y miles de análisis y teorías y la expectación por conocer el destino de los personajes es máxima. Los fans no paran de teorizar acerca del ansiado final y como consecuencia, el análisis de cada fotograma es frecuente. Ahora parecen haber encontrado un nuevo gazapo, tan solo una semana después del ya famoso café de Daenerys en Invernalia. Repetimos, si aún no has visto el capítulo 8x05, 'Las campanas', cuidado porque esta noticia y el vídeo contienen SPOILERS.

El presunto error tiene que ver con Jaime Lannister que, herido de muerte por Euron Greyjoy, se dirige a salvar a Cersei de una muerte segura. Ambos se encuentran en el gran salón del mapa y se abrazan mientras todo a su alrededor se está derrumbando. La imagen sería perfecta a excepción de un pequeño detalle que puedes ver en el vídeo.

Este parece ser el segundo gazapo de la ficción esta temporada, después de "colarse" un café en pleno salón de Invernalia que evidentemente no debería estar allí. ¡Dale al play y descubre el presunto nuevo error!

