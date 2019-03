Encuentran un cadáver en el set de rodaje de una serie de asesinos de la BBC

Paterson Joseph, uno de los actores de 'Rellik', la nueva serie de BBC One, ha contado el extraño suceso ocurrido en el Parque Cambridge Heath, en Londres, una de las localizaciones del rodaje de la serie: "El equipo llegó para grabar su propio cadáver falso y la policía les dijo que no podían hacerlo porque habían encontrado un cadáver real. Fue bizarro, la realidad supera a la ficción" ha comentado Paterson Joseph a The Independent.

Pero eso no es todo, por si no fuese poco, hubo otra extraña coincidencia. El personaje principal de la serie, interpretado por Richard Dormer, tiene toda la cara llena de quemaduras causadas por un ácido durante una investigación. Pues bien, ahora el propio actor ha asegurado que le han empezado a salir manchas en la cara similares a las de su personaje. "Eso ya nos pareció raro" ha asegurado Paterson Joseph.

¿Estaremos ante una serie maldita?

'Rellik' cuenta la historia de Gabriel Markham (Richard Dormer) y su deseo de atrapar a un asesino que le dejó huella física y emocionalmente.