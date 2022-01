El emotivo homenaje de Damian Lewis a Helen McCrory 9 meses después de su muerte reuniendo a sus amigos

Damian Lewis confirmaba el abril pasado que Helen McCrory había fallecido a los 52 años. "Con el corazón roto anuncio que, después de una heroica batalla contra el cáncer, la hermosa y poderosa mujer Helen McCrory murió pacíficamente en su hogar, rodeada del amor de su familia y amigos. Ella murió como vivió: valientemente", escribió en Twitter.

Unos meses más tarde, en agosto, el actor de 'Homeland' publicó una carta tributo donde recordó los grandes momentos vividos junto a la que fue su esposa durante 15 años.

Ahora, Damian Lewis ha vuelto a honrar la memoria de la intérprete británica juntando a sus amigos y familiares en un evento dedicado a la poesía, de la que era gran fan. El encuentro se produjo en el Teatro Nacional de Londres.

La velada se tituló A Poet For Every Day of the Year haciendo referencia a la antología de la poeta Allie Esiri y se desarrolló con lecturas de personas cercanas y amigos de Helen. "Esta velada está dedicada a ella y es perfecta, porque a Helen le encantaba el Teatro Nacional. Alguien a quien no se puede quitar el protagonismo es a Helen McCrory", expresó.

De esta forma, el protagonista de 'Billions' interpretó un verso de Everything Is Going To Be All Right, del poeta irlandés Derek Mahon. El texto está cargado de optimismo, acorde con la atmósfera del evento. Asimismo, se reprodujo una grabación de la actriz leyendo en la edición anterior de este evento, momento en que el actor británico de 50 años se mantuvo serio y con los ojos cerrados.

En la televisión, Helen McCrory dio vida a la matriarca del clan Shelby en 'Peaky Blinders', cuya próxima temporada final no podrá contar con una de las personas más queridas del elenco.

