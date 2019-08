'Modern Family' comenzó a emitirse en el año 2009, una serie con un formato mockumentary que arrasó entre el público y la crítica. Y tras 11 años de emisión, la serie terminará el año que viene con su temporada 11. Aunque sea una pena, es posible que sea lo mejor, para irse por la puerta grande.

Ahora, algunos actores ven el final de esta etapa de sus vidas. Alguno de ellos como es el caso de Ty Burrell, actor que da vida a Phil Dunphy, ha dedicado unas bonitas palabras de despedida y ha hablado de lo que él cree que será esta despedida:

"El primer 'adiós' fue en la lectura del guion y fue… Muy emotivo, pero creo que no empezaré a sentir de verdad que esto acaba hasta que no nos acerquemos al verdadero final. Ahora mismo creo que todos nos sentimos muy agradecidos por todo este tiempo que hemos pasado, los 11 años que hemos tenido han sido un viaje muy especial que ahora mismo no se siente como un final. Cuando llegue ese final va ser duro, genuinamente duro".

Estas eran las palabras que Ty Burrell daba a la prensa en la Asociación de Críticos de Televisión de 2019. El actor ya se ha embarcado en un nuevo proyecto el cual aún no tiene fecha de estreno, una serie animada llamada 'Duncanville'.

'Modern Family' estrenará su última temporada el 25 de septiembre de este año en ABC, ya falta poco para poder disfrutar del final y saber cómo acabará la divertida y emotiva historia de la familia Pritchett.

Aunque nos tengamos que despedir de la historia principal, es muy plausible que veamos un spin-off de la serie centrado en la vida de uno de los miembros de la familia.

····

Seguro que te interesa

Las pruebas que demuestran que Sarah Hyland se ha convertido en su madre de 'Modern Family'